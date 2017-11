Uma das primeiras atividades a marcar o início de um novo ciclo na Feira do Livro de Porto Alegre é a escolha do patrono do evento (no caso deste ano, uma patrona, Valesca de Assis ). O patrono é uma mistura de homenageado e anfitrião, escolhido para representar a Feira junto aos autores que autografam na Praça da Alfândega e ao público.

Hoje, a figura do patrono se confunde com a da própria Feira, com a comunidade cultural da cidade apontando o nome de um escritor ou livreiro em atividade e reconhecendo seu papel na vida literária e artística da Capital, mas a tradicional associação entre patrono e Feira nem sempre fez parte do evento, e nem todo mundo sabe que nem sempre houve um patrono na Praça da Alfândega. No vídeo a seguir, o editor de Zero Hora Carlos André Moreira apresenta 10 fatos inusitados que nem todo mundo conhece sobre a Feira do Livro de Porto Alegre.