— Eu tento ir, pelo menos, duas vezes por ano para Porto Alegre, porque foi o primeiro lugar fora do Rio de Janeiro aonde eu fui fazer piada. É sempre muito importante para mim estar no Rio Grande do Sul — garante o humorista Yuri Marçal, que se recorda com carinho de sua apresentação em 2018, na Casa de Cultura Mario Quintana, ainda no começo de sua carreira.