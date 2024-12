Vinho brasileiro é pauta em novo Podcast do Consevitis-RS

De forma leve e descontraída, novo podcast do Consevitis-RS levanta discussão sobre a cadeia produtiva de vinhos nacionais. Consevitis-RS / Divulgação

Explorar as potencialidades da cadeia produtiva de vinhos nacionais e ainda proporcionar debates descontraídos, essa é a proposta do “Vai de Vinho Brasileiro”, novo podcast do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS). Lançado no fim de novembro deste ano, o programa conta com a participação de diversas personalidades do setor e tem a primeira temporada composta por 10 episódios. Gravado na Sala do Vinho Brasileiro, estúdio temático em Bento Gonçalves, os programas estreiam a cada 15 dias, nos formatos podcast e videocast, nas plataformas do YouTubee do Spotify.

– O vinho é elemento da nossa cultura e cada garrafa é carregada de histórias. O podcast “Vai de Vinho Brasileiro” compartilhará esses saberes e fazeres do setor, inspirando, educando e conectando as pessoas, além de promover o produto nacional e fortalecer a cultura da uva e do vinho – comenta a gerente de Marketing do Consevitis-RS, Cristina Carniel.

Com o primeiro episódio já disponível, o programa abordou, inicialmente, a atuação do Consevitis-RS e a forma como o instituto trabalha para promover o vinho brasileiro no Brasil e no mundo, além de suas parcerias estratégicas, projetos inovadores, a evolução no setor e ações de valorização da produção local. A primeira edição contou com a participação de Luciano Rebellatto, presidente do Consevitis-RS, Cristina Carniel, Gerente de Marketing, e Plínio Manosso, engenheiro agrônomo e representante da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

Com apresentação de Daniel Perches, dez episódios irão compor a primeira temporada do programa. William Camargo / Divulgação

Durante a conversa, Rebellatto fala sobre a importância de certificar a qualidade dos produtos e a abrangência do instituto, a colaboração com entidades para o desenvolvimento do setor e a expansão das iniciativas para além do Rio Grande do Sul. O planejamento estratégico de comunicação, focado em diferentes perfis de consumidores, é um dos temas abordados por Cristina. Já o engenheiro agrônomo da Seapi explica o funcionamento do laboratório de referência enológica e as análises para exportações de vinhos e fala sobre a importância das políticas públicas para o setor.

Para os próximos episódios, o programa já conta com uma série de temáticas definidas, como a história do vinho brasileiro, o potencial e as variedades da uva brasileira, o papel do vinho na gastronomia e também no turismo enológico, além da atuação das mulheres no âmbito da produção vitivinícola, para citar apenas alguns dos assuntos abordados.

– O podcast “Vai de Vinho Brasileiro” fará parte da agenda do instituto e a intenção é ter novas temporadas, com novos convidados e mais assuntos pertinentes a este universo. Voltado para consumidores experientes do vinho, apreciadores da bebida e também profissionais do setor, o objetivo do podcast é explorar o mundo dos vinhos, desenvolvendo assuntos relevantes, compartilhando conhecimentos e histórias, de forma acessível e bem humorada – explica Cristina

Com a apresentação de Daniel Perches, o programa é uma realização do Consevitis-RS, em parceria com a Seapi, e conta ainda com os apoios de Sicredi e Sebrae Nacional. Para futuras temporadas, a expectativa é que o público possa colaborar com a indicação de temáticas que desejam ver nos próximos programas.