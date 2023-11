Localizada em uma região estratégica do Estado, há 90 quilômetros de Porto Alegre e há 30 quilômetros de Gramado, Igrejinha vem registrando um aumento representativo de turistas na cidade. Conforme informa o secretário de Turismo e Cultura do município, Juliano Müller, existe uma clara percepção da expansão de público, pois, após o auge da pandemia, o turismo em contato com a natureza, rural e de aventura têm sido valorizados, com atrações que a cidade oferta.