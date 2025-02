Karla Sofía Gascón, atriz de "Emilia Pérez", se desculpa por posts ofensivos: "Todos podemos mudar para melhor"

Na publicação, compartilhada no Instagram, ela escreveu: "Como também acontece com a Emília Pérez: todos podemos mudar para melhor, eu também ".

No texto, a atriz disse que tem aprendido com os erros e salientou que sua responsabilidade aumentou depois que ela alcançou grande visibilidade.

"Conseguiram seu objetivo: manchar minha existência com mentiras ou com trechos tirados de contexto. Qualquer pessoa que me conhece sabe que não sou racista (vão se surpreender ao descobrir que uma das pessoas mais importantes da minha vida hoje, e que mais amo, é muçulmana), nem qualquer outra coisa pela qual fui julgada e condenada sem direito de me explicar. Sempre lutei por uma sociedade mais justa, por um mundo de liberdade, paz e amor. Jamais apoiarei guerras, extremismo religioso ou a opressão de novos povos e raças", escreveu.