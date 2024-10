Maníaco do Parque conta a história de um dos casos mais famosos e traumatizantes do Brasil no final da década de 1990. Silvero Pereira interpreta o motoboy Francisco de Assis Pereira, assassino conhecido como Maníaco do Parque, que foi condenado por atacar 21 mulheres, assassinar 10 delas e esconder os corpos no Parque do Estado, em São Paulo, entre os anos de 1997 e 1998.