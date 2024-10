Estreia em 7 de novembro Notícia

Fernanda Torres fala sobre interpretar Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui": "É uma mulher que nunca quis se vitimizar em público"

Filme já recebeu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e é o representante do Brasil na disputa por uma vaga no Oscar

27/10/2024 - 23h29min Atualizada em 27/10/2024 - 23h32min