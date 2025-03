"É uma indicação para todos nós": atores gaúchos contam como é contracenar com Fernanda Torres e celebram a carreira da atriz

Felipe de Paula (esquerda) e Marcelo Aquino (direita) contracenaram com a atriz. Arquivo Pessoal / Arte GZH / Agência RBS

Com direito a mural, eventos marcados para este domingo (2) e bolão, o Rio Grande do Sul vibra por Fernanda Torres e por Ainda Estou Aqui (2024) no Oscar. A atriz, que recebeu o título de ícone global, conquistou fãs no mundo todo. Entre os admiradores, os atores gaúchos Marcelo Aquino e Felipe de Paula, que já contracenaram com ela, relembram momentos e celebram as conquistas da estrela.

Ainda Estou Aqui disputa três categorias no Oscar: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres. Além da campanha na premiação da Academia de Hollywood, o longa já conquistou 26 prêmios no Exterior.

Saneamento Básico, O Filme

Natural de Cacequi, no centro do Estado, Marcelo Aquino começou a carreira de ator em Santa Maria, também na Região Central. Em 2006, foi chamado por Jorge Furtado para atuar em Saneamento Básico, O Filme (2007). O elenco conta com grandes nomes das telinhas brasileiras, como Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Camila Pitanga e Wagner Moura.

— Quando eu li o roteiro, sabia que ia contracenar com ela. E mais do que isso, sabia que era uma cena de humor. Eu fui conhecer pessoalmente a Fernanda um dia antes de gravar. Fomos jantar com o elenco. Eu pensei "vou encontrar a Fernanda lá e já vou de cara dizer para ela que estou nervoso". Aí, parou uma van na frente do hotel, eu entrei na van, a primeira pessoa que eu dou de cara é a Fernanda. Nos apresentamos e foi uma conexão muito bacana de cara. Ela me olhou e disse "Marcelo, vai dar tudo certo" — relembra o gaúcho, que atualmente trabalha como preparador de atores e atrizes.

Aquino e Fernanda nos bastidores de "Saneamento Básico, O Filme" (2007). Marcelo Aquino / Arquivo Pessoal

Gravada em Monte Belo do Sul e Bento Gonçalves, na serra gaúcha, a produção conta a história de uma pequena vila de colonos italianos que se une para providenciar a construção de uma fossa para o tratamento de esgoto. Aquino interpretou Leonardo, dono da vinícola que patrocina o filme de terror que os moradores fazem para conseguir verba para realizar a obra.

A cena, que aparece perto da metade do filme, foi gravada em plano-sequência. Ou seja, sem cortes. Para o artista, foi mais um motivo que contribuiu com o nervosismo. Aquino conta que Fernanda conduziu a gravação de uma forma brilhante e tornou o trabalho mais fácil:

— Foi ela que me pegou pela mão e disse "vem comigo, vamos embora". Eu fui seguir o meu instinto de ator que me diz sempre para confiar no colega. E quando você tem um colega do tamanho da Fernanda Torres do seu lado, com aquela capacidade absurda de extrair o humor das coisas mais improváveis… foi uma delícia. Foi muito divertido.

Tapas & Beijos e Filhos da Pátria

Apesar de também ter participado do filme gravado na serra gaúcha, não foi nessa oportunidade que Felipe de Paula contracenou com Fernanda Torres. Em 2006, ele interpretou o motorista do prefeito em Saneamento Básico e acabou passando mais tempo com Wagner Moura. Mas, em 2013, fez o cobrador de ônibus fofoqueiro em Tapas & Beijos (2011–2015), série que Fernanda Torres protagonizou ao lado de Andrea Beltrão.

— Era para ser uma participação de um episódio só e acabou que eu fiz um semestre inteiro da série. Chegando lá, encontrei ela no camarim e disse que fiz o Saneamento Básico. Ela não lembrava de mim, claro, mas ficou superfeliz e foi muito receptiva. Foi uma grande colega de cena. Me deixou muito à vontade. Porque posso confessar, eu fiquei nervoso. Mas foi muito legal — relata o gaúcho de São Leopoldo, no Vale do Sinos.

Depois, os dois se encontraram novamente em Filhos da Pátria (2017–2019), outra série de televisão em que Fernanda Torres foi uma das protagonistas. De Paula interpretou o vendedor de uma livraria, em um episódio em que a personagem da indicada ao Oscar buscava por alguns livros.

De Paula e Fernanda nos bastidores de "Filhos da Pátria" (2017–2019). Felipe de Paula / Arquivo Pessoal

— Acabei fazendo cena com o Bruno Mazeu, e ele gostou de mim. No dia seguinte, ele veio e falou "tem um trabalho para você, uma participação lá no Filhos da Pátria. Acho que você vai gostar, é com a Nandinha". E eu "nossa, claro que eu vou amar". E, de repente, a gente se encontrou lá. Ela lembrou de mim, foi uma querida, fofa como sempre, e o trabalho foi muito bacana.

Generosa, carismática e desmontada

Os gaúchos não poupam os elogios para a atriz. Versátil, carismática, desmontada, inteligente, talentosa, bem humorada e querida. Segundo os atores, não há diferenças entre a Fernanda que aparece dando entrevistas na televisão, leve e divertida, e a Fernanda da vida real.

— Ela é muito generosa. Na pré-estreia de Penetras 2, ela estava com a Fernanda Montenegro e, quando fui cumprimentá-la, ela me apresentou para a mãe como "o ator com o melhor timing de comédia com quem já trabalhou". Ela não tinha por que falar isso, mas ela falou por ser espontânea e carinhosa — conta de Paula.

Para Marcelo, a atriz merece todos os prêmios que já recebeu e que poderá receber na cerimônia deste domingo (2). O ator acredita que momento é um marco para o audiovisual brasileiro: