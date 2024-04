A história do cantor Alexandre Magno Abrão, o Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. com sua esposa, Graziela Gonçalves, vai virar filme. O anúncio foi feito no último domingo (7) pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo. Chorão completaria 54 anos nesta terça-feira (9). Ele morreu em março de 2013.