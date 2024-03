O que os fãs de Martin Scorsese temiam, aconteceu. O mais recente filme do lendário cineasta, Assassinos da Lua das Flores, repetiu a decepcionante campanha de O Irlandês (2019), no Oscar de 2020, e saiu da cerimônia do principal prêmio do cinema de mãos abanando — mesmo tendo nada menos que 10 nomeações.