Assassinos da Lua das Flores, o mais novo filme do diretor Martin Scorsese, estreou nos cinemas do Brasil no dia 19 de outubro. No primeiro final de semana, o longa de 3h26min arrecadou US$ 44 milhões no mundo todo, a segunda maior bilheteria de estreia da carreira do diretor, atrás apenas de Ilha do Medo (2010).