Feito e estrelado por mulheres, documentário "Planeta Feminino" estreia em Porto Alegre

Com histórias de mulheres que fazem a diferença, o documentário Planeta Feminino estreia na próxima terça-feira (11), na Cinemateca Paulo Amorim, da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. A sessão de lançamento, marcada para as 19h15min, terá entrada franca.

Dirigido e roteirizado por mulheres (Aletéia Selonk e Bruna O’Donnell), o filme da Okna Produções acompanha a atuação de cinco profissionais:

Lara Lutzenberger, bióloga, ambientalista e líder da Fundação Gaia, por sua atuação na luta pela regeneração ambiental Márcia Barbosa, pesquisadora na área de Física e reitora da UFRGS, pela articulação entre ciência e governança Renata Koch Alvarenga, fundadora da EmpoderaClima, por defender a justiça climática no Sul Global Angélica Santos, idealizadora do Programa de Alfabetização Audiovisual, por batalhar pela formação de uma geração mais consciente e crítica Nina Fola, artista, cientista social e doutoranda em Sociologia, pela luta antirracista, por justiça e diversidade social

Veja o trailer

Em 55 minutos, o documentário revela como cada uma dessas personagens e suas batalhas diárias ressignificam a visão que temos sobre sustentabilidade.

A partir da estreia, o filme ganhará um circuito de lançamento, com sessões especiais em universidades, escolas e instituições.

No segundo semestre, o documentário deve ocupar a grade de programação de canais de televisão fechada e plataformas de streaming.

Serviço

O quê: documentário Planeta Feminino (55 minutos)

documentário Planeta Feminino (55 minutos) Quando: terça-feira, dia 11, às 19h15min

terça-feira, dia 11, às 19h15min Onde: na Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mário Quintana

na Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mário Quintana Quanto: entrada franca

Sobre as participantes

Angélica Santos

Idealizadora do Programa de Alfabetização Audiovisual, Angélica dedicou a carreira à promoção da educação audiovisual nas escolas, com foco na formação de professores e na inserção do audiovisual para crianças e adolescentes. Referência no setor cultural, ela estimula o pensamento reflexivo sobre o contexto social, contribuindo para a formação de uma geração mais consciente e crítica diante dos desafios do nosso tempo.

Lara Lutzenberger

Ambientalista e líder da Fundação Gaia, Lara atua na regeneração ambiental, combinando práticas de agricultura orgânica, educação e recuperação de paisagens degradadas. No Rincão Gaia, dá continuidade ao legado de seu pai, José Lutzenberger, mostrando como interações respeitosas com a natureza podem inspirar crescimento coletivo e traçar caminhos para um futuro sustentável diante da crise climática.

Márcia Barbosa

Referência no Brasil e no mundo, Márcia alia sua trajetória científica à luta pela equidade de gênero na academia. Com forte atuação feminista, trabalha para abrir espaços de liderança para mulheres, promovendo a inclusão e a diversidade na ciência. Sua gestão na como reitora da UFRGS é marcada por ações afirmativas e iniciativas que conectam justiça social, sustentabilidade e inovação, buscando construir um futuro mais diverso e atento às mudanças climáticas.

Renata Koch Alvarenga

Fundadora da EmpoderaClima, Renata é ecofeminista e atua na interseção entre gênero e crise climática. Sua organização promove a justiça climática em diversos idiomas, ampliando o debate sobre os impactos da crise no Sul Global, especialmente para meninas e mulheres. Foi a primeira brasileira a discursar na abertura da Conferência da ONU sobre o Status da Mulher. Já integrou o Grupo da Juventude Climática do New York Times, fez parte do Conselho do Fórum Econômico Mundial e, em 2024, foi destaque em Empreendedorismo Social na Forbes Under 30.

Nina Fola

Cientista social, doutoranda em Sociologia, artista e militante antirracista. Com mais de 30 anos de atuação nos movimentos sociais, Nina busca articular suas vivências nas práticas culturais negras com o saber acadêmico. Sua pesquisa examina as dinâmicas interseccionais de raça e gênero, destacando as contribuições históricas das mulheres negras e sua luta por equidade. Ao integrar a defesa da cultura negra e a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária, atua como uma voz potente nos esforços por um futuro com mais justiça e diversidade social.

Equipe Principal

Roteiro: Aletéia Selonk e Bruna O’Donnell

Pesquisa: Bruna O’Donnell

Direção: Aletéia Selonk

Montagem: Pablo Riera

Fotografia: Livia Pasqual

Som Direto: Ray Fisch

Edição e Mixagem de Som: Roberto Coutinho

Direção de Produção: Ana Carolina Andria

Produção Executiva: Aletéia Selonk, Graziella Ferst e Pedro Longhi

Produção: Aletéia Selonk

Financiamento