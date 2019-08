Serra Pioneiro do hip-hop nacional, Thaíde estrela filme ao lado de Paulo Miklos: "É uma grande responsabilidade" GaúchaZH conversou no Festival de Gramado com o pioneiro do hip-hop nacional, que atua no filme "O Homem Cordial", sobre um roqueiro dos anos 1980 filmado tentando impedir a abordagem de um policial a um menino acusado de roubar um celular