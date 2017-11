O caloroso casal Anastasia e Christian Grey em breve estará de volta aos cinemas. Para atiçar a curiosidade dos fãs da trilogia 50 Tons de Cinza, da escritora E.L. James, a Universal divulgou, nesta segunda-feira (6), o trailer do terceiro longa, chamado Cinquenta Tons de Liberdade.

Dirigido por James Foley, o filme encerra a saga de amor e sexo do bilionário Grey com sua amada, interpretados pelos atores Jamie Dornan e Dakota Johnson.

Agora, o par que vive jogos sexuais vai casar, mas as aventuras sugeridas por Grey não devem cessar, mesmo sob as promessas de um casamento tradicional. O filme deve estrear no Brasil em fevereiro de 2018.