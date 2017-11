Quatro meses depois de sua estreia mundial, o filme que conta a história da Mulher-Maravilha , a amazona Diana Prince, continua quebrando recordes. Ao arrecadar US$ 821,74 milhões em bilheterias, o longa protagonizado pela israelense Gal Gadot se tornou o mais lucrativo dentre as produções que retratam a origem dos super-heróis. Durante 15 anos este recorde pertencia ao primeiro Homem-Aranha, lançado em 2002, e protagonizado por Tobey Maguire, que arrecadou US$ 821,70 milhões em seu período de estreia.

Mulher-Maravilha também é o quinto maior no quadro geral de bilheterias de filmes de heróis, desbancando Capitão América: Guerra Civil (2016), que reúne Homem de Ferro, Capitão América e Homem-Aranha, e ficando atrás somente de Os Vingadores (US$ 623,3 milhões), O Cavaleiro das Trevas (US$ 534,8 milhões), Vingadores: Era de Ultron (US$ 459 milhões), O Cavaleiro das Trevas Ressurge (US$ 448 milhões) e Mulher-Maravilha (US$ 409,5 milhões).