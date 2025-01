Tata Martino considera Botafogo 'atrativo', mas rejeita assumir o clube por motivos familiares

Desde que Artur Jorge acertou com o Al-Rayyan (CAT), o Botafogo está no mercado em busca de um novo técnico para a sequência da temporada. Um dos principais nomes na mira é o argentino Tata Martino, livre desde que deixou o Inter Miami (EUA). No entanto, ele descartou a possibilidade de trabalhar neste momento.

O treinador comentou sobre o que pensa a respeito do futuro e a projeção dos seus próximos passos. "Preciso estar em Rosario (cidade na Argentina). Tomei a decisão de não estar em atividade por alguns meses, e é isso que vai acontecer. Não há nenhuma possibilidade de que eu esteja trabalhando no curto prazo.", afirmou Martino, à rádio Monumental AM 1080.

Questionado sobre uma proposta do Botafogo, Tata Martino despistou. Apesar disso, fez questão de elogiar o desempenho do clube nos últimos anos, mencionando as conquistas do clube carioca na última temporada.

"Eu reconheço a importância do Botafogo. É o último campeão da Libertadores, é o último campeão brasileiro. Nos últimos dois anos, depois que passou a ter um proprietário, mudou muito a sua situação para melhor. Vai participar do Mundial de Clubes. Nesta altura do ano, com as ligas europeias na reta final e as ligas sul-americanas já iniciadas, o fato de que o Botafogo não tenha um treinador, sendo o último campeão da Libertadores, sem dúvida o torna um clube muito atrativo", completou.

Sem Tata Martino, a diretoria segue de olho em outros nomes no mercado. Rafa Benítez, com passagens por Real Madrid (ESP), Liverpool (ING), Chelsea (ING), Inter de Milão (ITA), Napoli (ITA), entre outros, é um dos treinadores observados. O espanhol está sem clube desde que deixou o Celta de Vigo (ESP), no ano passado.

Enquanto busca um técnico, o Botafogo se prepara para a 6ª rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, o time alvinegro enfrentará o Fluminense, no estádio Engenhão, às 21h30.