David Lynch: 7 filmes para desbravar o universo sombrio e surrealista do diretor 

Cena do filme Mulholland Drive: Cidade dos sonhos, de 2001. GZH | Divulgação

Conhecido por criar histórias intrigantes e surreais, o diretor de cinema David Lynch ganhou destaque ao longo de sua carreira por explorar o lado mais obscuro e poético da existência humana. Com quatro indicações ao Oscar e inúmeras nomeações ao Emmy Awards e ao Globo de Ouro, o cineasta que faleceu aos 78 anos, na última quinta-feira (16), deixa um legado de fãs ao redor do mundo.

Diretor, escritor, roteirista, pintor, fotógrafo e compositor. Com diversas facetas, Lynch era um apaixonado pela arte, assim como pela meditação transcendental — praticava duas vezes por dia desde 1973, chegou, inclusive, a fundar o Instituto David Lynch Brasil . Popular nas bilheterias e entre os críticos de cinema, suas obras mergulham na complexidade humana e chegam a ser definidas por muitas pessoas como bizarras.

Para celebrar o trabalho desse artista multifacetado, uma seleção de filmes e séries essenciais estão disponíveis.

De histórias que exploram os mistérios mais profundos da mente humana a narrativas que desafiam a lógica tradicional, confira 7 indicações e comece uma maratona de filmes de David Lynch:

Eraserhead (1977)

O primeiro longa do cineasta já traz a marca do diretor: uma mistura de fantasia e realidade carregada de metáforas e simbologias. O enredo conta a história de um casal que vive em uma cidade-industrial e experiencia o sentimento de morosidade da relação. Ao mesmo tempo, em que o personagem Henry Spencer lida com a descoberta da gravidez da namorada, após 4 semanas de gestação, ele se vê lidando com o nascimento do bebê. Após o abandono da mulher, por não suportar a aparência do filho, Henry se vê tendo que lidar com a paternidade sozinho.

Baseada na história real de John Merrick, O Homem Elefante narra a história de um homem severamente deformado que é resgatado de um circo itinerante pelo médico Frederick Treves. Ambientado na Inglaterra vitoriana, o filme explora a jornada de Merrick em busca de dignidade e aceitação, revelando sua sensibilidade e inteligência por trás de sua aparência.

Ao passear pelo gênero de ficção científica, David Lynch é o responsável por dirigir a adaptação do clássico romance de Frank Herbert, Dune (Duna, no Brasil). O planeta desértico Arrakis serve como pano de fundo para um universo onde a especiaria melange, substância mais valiosa do universo, é a chave para o poder político e espiritual. A narrativa acompanha Paul Atreides, um jovem herdeiro que enfrenta traições, descobre sua conexão com uma antiga profecia e lidera o povo Fremen em uma revolução.

Um mergulho na escuridão do subúrbio norte-americano, Blue Velvet (ou Veludo Azul, como é conhecido no Brasil) é um dos trabalhos mais aclamados de David Lynch. A trama começa de forma aparentemente tranquila, quando Jeffrey Beaumont, um jovem universitário, retorna à sua cidade natal para cuidar do pai adoentado. No entanto, sua vida toma um rumo sombrio ao encontrar uma orelha humana em um terreno baldio.

Conhecido por ser um dos filmes mais enigmáticos de David Lynch, em Estrada Perdida, o público acompanha a história de Fred Madison, um saxofonista que começa a desconfiar da infidelidade de sua esposa Rene, ao mesmo tempo, em que começa a receber fitas em VHS com filmagens de sua casa. Quando a polícia encontra sua esposa morta em casa, Fred é condenado à prisão e anos depois se vê transformado em outra pessoa.

Do prelúdio ao aclamado seriado Twin Peaks, também dirigido por David Lynch, o filme aprofunda os eventos que levaram à morte de Laura Palmer, acompanhando os últimos sete dias de sua vida. A narrativa revela os tormentos internos da personagem, seu relacionamento complicado com a família e o impacto do misterioso Bob, explorando o lado mais sombrio e emocional da série original. Embora inicialmente recebido com divisões críticas, o filme ganhou apreço ao longo dos anos por sua ousadia emocional.