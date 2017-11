As atrizes Natasha Henstridge e Olivia Munn acusaram o diretor Brett Ratner de má conduta sexual ou assédio, segundo informações do jornal Los Angeles Times. Ratner, de 48 anos, diretor de A Hora do Rush (1998) e X-Men: o Confronto Final (2006), negou as acusações em uma nota enviada à publicação por seu advogado.