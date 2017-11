Poucos dias após tornarem-se públicas as acusações de abuso sexual contra Kevin Spacey , outro astro de Hollywood se vê na mesma situação. Nesta quarta-feira (1º), a escritora Anna Graham Hunter disse ter sido vítima de assédio do ator Dustin Hoffman .

Em texto publicado no site The Hollywood Reporter, Anna relata a experiência ao lado do ator, em 1985, quando tinha 17 anos e trabalhava no set de filmagens do telefilme A Morte de um Caixeiro-Viajante, produção estrelada por Hoffman.