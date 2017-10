Manchete do Correio da Manhã do dia 27 de outubro de 1917 sobre a entrada do Brasil na I Guerra Mundial

No dia 5 de abril de 1917, o vapor brasileiro Paraná, um dos maiores navios da marinha mercante (4.466 toneladas), carregado de café, navegando de acordo com as exigências feitas a países neutros, foi atacado por um submarino alemão a milhas do cabo Barfleur, na França, e três brasileiros morreram. Quando o naufrágio foi noticiado, grande comoção popular tomou nosso país.

Os jornais da época, ao invés de criticar a violência, a incentivavam, tachando os alemães, turcos e austríacos que viviam aqui de espiões e traidores da pátria. Esta pressão acabou por forçar o presidente Venceslau Brás a declarar guerra à Alemanha. Assim, no início de 1918, o Brasil enviou uma missão médica, que atenderia feridos da frente francesa, e uma missão militar, que se engajaria com os aliados.

Sob o comando da França, os brasileiros atuaram nas trincheiras da Bélgica e até receberam posições de comando no exército francês, como o marechal José Pessoa, que foi designado para o front no comando do pelotão da 2ª Divisão de Cavalaria do exército francês, recebendo várias condecorações. A Marinha foi atuante durante o conflito. A esquadra naval brasileira foi incumbida de patrulhar a costa noroeste africana, sob as ordens do almirantado britânico. Os brasileiros conseguiram abater um temido submarino alemão. Em 11 de novembro de 1918, a I Grande Guerra acabou, deixando um saldo de aproximadamente 20 milhões de mortos, sendo a metade civis.