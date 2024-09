Programe-se Notícia

Peça "A Sbornia Kontr’atracka!" e mais atrações com descontos do Clube do Assinante

Espetáculo será encenado neste fim de semana no Theatro São Pedro. No sábado, Marcelo D2 sobe ao palco do Araújo Vianna com show da sua turnê, "Iboru"

26/09/2024 - 16h39min