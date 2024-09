A Casa da Ospa, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre, recebe sábado, às 17h, e no domingo, às 11h, concerto com a Nona Sinfonia de Beethoven. Sob regência de Manfredo Schmiedt, mais de 200 artistas, incluindo quatro solistas, sobem ao palco. Os ingressos para ambas as sessões estão esgotados, mas a de sábado será transmitida gratuitamente no canal da Ospa no YouTube.