Para aproveitar Notícia

Concerto gratuito da Ospa no Santuário Santa Teresinha é destaque na agenda cultural desta sexta-feira

A apresentação, que integra a Série Igrejas da temporada 2024, contará com a regência do maestro Manfredo Schmiedt e será a primeira performance da orquestra na Capital após retomada, no fim de junho

12/07/2024 - 04h00min