O espetáculo infantil O Urso com Música na Barriga, adaptação da obra de Erico Verissimo pelo grupo Atimonautas, realiza curta temporada de 10 a 12 de maio – na sexta-feira, às 15h, e no sábado e domingo, às 16h –, no Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307), em Porto Alegre. As sessões começariam neste fim de semana, mas devido à chuva que acomete o Estado, a programação será apenas nas três datas acima.