O rapper Don L retorna a Porto Alegre nesta noite (14), às 23h, para uma apresentação no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), com ingressos a R$ 120 (inteiro) e R$ 60 (solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível no local), via plataforma Sympla, com taxas. Sócios do Clube do Assinante e um acompanhante têm 50% de desconto. Com o espetáculo RPA2, o artista celebra o seu mais recente trabalho, Roteiro pra Aïnouz, Vol. 2, em que traz versões de sonoridades contemporâneas como o rap, o funk, o trap e o drill, além de soul e MPB. No palco, mostra adaptações dinâmicas das canções, emolduradas por projeções cinematográficas.