BANCO DE IMAGEM / Divulgação

Humor no São Pedro

A Cia Barbixas de Humor volta a Porto Alegre para seis apresentações no Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/n), de sexta (3) a domingo (5). Em Improvável, Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento, Elidio Sanna prometem um espetáculo de humor diferente a cada sessão. Criado em 2007, o show é inspirado no programa de televisão britânico Whose Line is It Anyway? e conta com um mestre de cerimônias que interage com a plateia e atores convidados. Tudo é improvisado na hora, sem nenhuma preparação prévia e com a participação do público. Três das seis sessões já estão lotadas. Mas restam entradas para sexta (3) e sábado (4), às 19h, e para domingo (5), às 20h30min. Os ingressos custam entre R$ 30 e R$ 80, e estão à venda no local e pelo site vendas.teatrosaopedro.com.br. Descontos de 50% para associados da AATSP, estudantes, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência (40% da lotação) e idosos.

Noite de Sorriso

Capitaneado por Bruno Cardoso, o Sorriso Maroto promete uma viagem por seus 20 anos no show que rola nesta sexta-feira (3), em Porto Alegre. A turnê De Volta Pro Amanhã, mesmo nome do último disco da banda, reúne hits da carreira como Clichê, Sinais e Assim Você Mata o Papai, além dos recentes Anjos Guardiões de Amor e Dependente. A apresentação ocorre no Pepsi On Stage (Avenida Severo Dullius, 1995), com ingressos a partir de R$ 80. Antes do Sorriso subir ao palco, o músico Charlles André começa o aquece para a noite de pagode – a casa abre às 21h. A classificação para o show é de 14 anos. Veja mais detalhes em zhora.co/sorrisomarotoshow.

Peças infantis no Centro Municipal de Cultura

Para quem quiser levar as crianças ao teatro, as dicas são três espetáculos em cartaz na capital gaúcha. A Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307) recebe, às 15h, a montagem Mani Manioca, da Las Brujas Cia. de Teatro, sobre a lenda indígena da mandioca. Às 19h, a atração no local é o espetáculo de dança contemporânea de Fernanda Bertoncello Boff, Pequenices. No Teatro Renascença, que ocupa o mesmo endereço, Nora Prado e Gabriel Guimard apresentam Tem Gato na Tuba às 16h.