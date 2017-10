Guilherme Fernandez / Divulgação

Dead Fish no Opinião

A banda de hardcore Dead Fish apresenta na Capital a turnê do álbum e DVD Dead Fish XXV Ao Vivo em SP. O show é nesta sexta (27) no Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), a partir das 20h. Com 25 anos de estrada, o grupo traz um repertório composto por sucessos como Afasia, Queda Livre e Asfalto, e músicas de seu último trabalho de estúdio, Vitória. Os ingressos estão em segundo lote e custam R$ 40 (promocional) e R$ 70 (inteiro), com desconto de 50% para sócios do Clube do Assinante.

Blues e bira no Teatro do Bourbon Country

A harmonização deu tão certo, como se viu, ouviu e bebeu nos eventos Tango Y Vino, em junho, e Vinho e Jazz, em agosto, que está de volta, agora já no clima mais acalorado. A partir das 21h desta sexta (27), no Teatro do Bourbon Country, será realizada a primeira edição do Octobeer Blues, função que combina degustação de cervejas artesanais e apresentações internacionais e locais. De fora, marcam presença na Capital o americano Melvin "Harmonica" Hinds e Chicago Blues All-Stars. Hinds, gaitista na ativa desde os anos 1970, mantém acessa a tradição blueseira de Chicago – toca também violão e banjo, ao estilo country blues, e já acompanhou grandes lendas do gênero, como Willie Dixon. Dixon, aliás, é o responsável pela formação da Chicago Blues All-Stars, que conta no seu time com o baixista e vocalista Deacon Freddie Dixon, filho do homem, mais Maurice John Vaughn na guitarra, piano e vocal, Michael Damani, na guitarra e Jimmy Tillman na bateria, guitarra acústica e vocal.

Eles já gravaram e apresentaram com artistas do naipe de Chuck Berry, Eric Clapton, Joe Cocker, Buddy Guy, BB King e The Rolling Stones. Reforça a programação o bardo Nei Lisboa, que preparou uma apresentação especial em duo com o tecladista Luiz Mauro Filho. O repertório destaca a pegadas blues do músico gaúcho, registrada em composições próprias como Pra Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina, e também releituras de faixas consagradas por nomes como Eric Clapton, Alberta Hunter, Cazuza e Luiz Melodia. O show terá participação especial do guitarrista Solon Fishbone. O Octobeer Blues tem patrocínio da Salva Craft Beer e apoio da Veterana Beertruck, que irão expor e vender no local uma variada carta de chopes e cervejas. Ingressos a R$ 60 a a R$ 750 (mesa com quatro lugares e dois litros de ceva). Sócios do Clube do Assinante têm 50% de desconto nos primeiros cem ingresso e 10% nos demais.

Festival da Canção Francesa

A 10ª edição do Festival da Canção Francesa será realizada nesta sexta (27), às 20h, no Salão de Atos da UFRGS (Av. Paulo Gama, 110). Os cantores e cantoras selecionados são Ágata da Cunha, Angela Angel, Bruna Paulin, Bruno Cardoso, Cris Corrêa, Débora Neto, Etiana Wiedemann, Jean Melgar, Kézia Borges e Melina Vaz. O ingresso para o evento é um livro em bom estado de conservação.

PLAYARTE PICTURES / Reprodução

Animação "Missão Cegonha" em cartaz

A dupla de diretores Toby Genkel e Reza Memari repete a parceria feita no longa Epa! Cadê o Noé? (2014) em outro filme infantil de animação: Missão Cegonha, em cartaz nos cinemas. Na história, o pardal Richard perde seus pais quando ainda está no ovo. Logo após nascer, é encontrado por uma família de cegonhas que passa a criá-lo como se ele fosse da mesma espécie. Quando o bando decide fazer uma grande viagem, o pequeno Richard inicia uma jornada pela sobrevivência.