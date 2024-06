Com 20 praias e cinco marinas, Santa Catarina acumula 25 das 49 indicações do Brasil ao selo Bandeira Azul, certificado internacional que promove e reconhece a qualidade ambiental e sustentável em regiões costeiras do mundo todo. Os outros pontos brasileiros estão espalhados pelos Estados do Rio de Janeiro (14), Bahia (4), São Paulo (4), Alagoas (1) e Ceará (1).