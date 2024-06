Em busca de recuperar dois setores majoritariamente formados por autônomos, micro e pequenos negócios, empresários gaúchos lançaram, nesta quarta-feira (12), uma entidade que trabalhará para que as doações para atingidos das áreas de turismo e eventos cheguem, de fato, ao seu destino. O Instituto RSNASCE atuará, ao longo de três anos, na captação de recursos privados para a reconstrução desse segmento. Mais informações estão na página do movimento no Instagram.