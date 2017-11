O show de abertura do Sonho de Natal de Canela, que ocorreria a partir das 20h deste sábado (4) com o acendimento das luzes em frente à Catedral de Pedra, foi adiado. O espetáculo que abriria o evento às 21h, Um Natal Musical, que conta a história do Menino Jesus, foi transferido para o próximo sábado (11) às 20h no Multipalco, que fica na praça João Corrêa, no centro da cidade.

Ricardo Varela / Divulgação

Conforme a organização do evento, a abertura foi adiada em respeito ao público e para afastar o risco à equipe de trabalhar com material elétrico devido à chuva deste sábado, já que o show seria em local aberto. A programação prevista a partir do domingo (5) está mantida e pode ser conferida no site do evento.

Nesta edição, que é a 30ª, todos os shows são gratuitos. Conforme o secretário de turismo de Canela, Ângelo Sanches, as principais atrações são a partir do dia 18 de novembro, quando ocorre a tradicional chegada do Papai Noel descendo de rapel a torre de 60 metros da catedral.