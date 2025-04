Realidade virtual, montanha-russa com toboágua e 18 bares: como é o mais novo navio de cruzeiro do mundo

Norwegian Aqua quer agitar a temporada nas Bahamas, no Caribe e nas Bermudas. NCL / Divulgação

Até onde vão os limites da exclusividade e da inovação em uma viagem de cruzeiro? Pois é isso que o novíssimo Norwegian Aqua busca redefinir. A aposta da NCL para agitar a temporada nas Bahamas, no Caribe e nas Bermudas foi batizada nessa semana em seu porto de origem, Miami, nos Estados Unidos, com o ator Eric Stonestreet, duas vezes vencedor do Emmy, como padrinho.

Antes disso, Zero Hora embarcou no roteiro inaugural realizado entre Lisboa e Southampton em março e revela detalhes do navio, o 20º da NCL e primeiro da Classe Prima Plus.

Estreia em alto estilo

Tudo tinha perfume de novidade no primeiro encontro com o Norwegian Aqua. Também pudera, ele havia saído diretamente do estaleiro Fincantieri, em Veneza, na Itália. Logo já encarou um teste ao se aproximar de Lisboa, onde receberia seus primeiros passageiros, já que desviou da “Depressão Martinho”, tempestade que gerou rajadas de vento de até 169 km/h em Portugal, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nada que afetasse um navio que virou atração para os lisboetas logo que despontou e desfilou com imponência pelas águas do Rio Tejo.

— É uma emoção diferente quando você comanda um navio tão novo pela primeira vez — resume o sueco Robert Lundberg, capitão do Norwegian Aqua.

A experiência de embarque revelou o quanto o interior do Aqua é arrebatador.

Ao ingressar no navio, a primeira imagem é do Penrose Atrium, no deck 6, iluminado com luzes brancas das escadarias que se misturavam ao neon frenético das máquinas e mesas do cassino. Dali, o repórter tomou um dos elevadores até o deck 15, onde se tornaria o primeiro hóspede da cabine 15138. Um quarto espaçoso e acolhedor, capaz de receber até quatro pessoas, que alia conforto, tecnologia e praticidade a vistas de tirar o fôlego através de uma varanda exclusiva.

Gastronomia completa

Cruzeiro tem 17 restaurantes e 18 bares e lounges. NCL / Divulgação

Hora de conhecer os 17 restaurantes e os 18 bares e lounges do Aqua. A primeira impressão não podia ser melhor. O Cagney’s Stakehouse, no deck 7, oferece uma experiência completa de churrascaria. Antes do jantar, é possível escolher entre facas com modelo americano ou italiano para se servir. Tradicional restaurante de especialidade dos cruzeiros da NCL, o Cagney’s serve porções generosas. Logo na entrada, uma fatia de bacon que poderia ser confundida com uma suculenta costela. De prato principal, um filé black angus que poderia ser cortado com o garfo.

Outra dica da reportagem é o Sukhotai, localizado no deck 17. Primeiro restaurante tailandês em um navio da Norwegian, entrega uma experiência digna de Bangkok. O que se percebia já na entrada com a tradicional sopa Tom Kha Gai e se aprofundou no principal escolhido pela reportagem: pato assado com especiarias e pimentas refinadas.

Destaque também para o Indulge, no deck 8, na popa do navio, um espaço em que a ideia é petiscar. Dispõe de uma grande variedade de saladas e pratos mediterrâneos servidos durante todos os momentos do dia. Lá também fica o Planterie, o primeiro restaurante baseado em plantas da NCL.

Inovação em todo canto

Telas interativas são destaques do navio. NCL / Divulgação

Um dos grandes diferenciais do Aqua é sua tecnologia. De telas interativas em cada deck, onde se pode consultar a planta do navio e as principais atrações do dia, até o Aqua Gaming Zone, no deck 17, em que se pode viver uma série de experiências imersivas, com jogos em realidade virtual, boliche e arcade tradicionais, tudo está conectado. Com tecnologia starlink, o sinal de wifi é impecável.

Quadra interativa chama a atenção do público. NCL / Divulgação

Impressionante também é a Glow Court, no deck 20. Trata-se de uma quadra interativa, com piso e paredes em led, que interagem com o passageiro durante uma partida de basquete, por exemplo, ou seu esporte favorito.

Entretenimento de primeira

No coração do Aqua, entre os decks 6 e 8, está o Aqua Theater & Club. É lá onde ocorrem as principais apresentações no navio. A reportagem teve a chance de acompanhar duas delas. A primeira delas foi o espetáculo Rumors, uma peça que conta a trajetória da banda anglo-americana Fleetwood Mac através de sucessos marcantes como Dreams e Never going back again.

Mas Revolution: A Celebration of Prince foi o show que mais cativou o público. Com uma experiência imersiva e performances de tirar o fôlego no palco e também fora dele, o espetáculo homenageia o legado do astro pop americano Prince com hits como Purple Rain, Kiss, Little Red Corvette e 1999.

E, depois das apresentações, o Aqua Theater ainda se transformava em balada. Em questão de minutos, a tecnologia do local permitia que as poltronas se retraíssem em bloco e que os módulos do auditório se recolhessem para as paredes como se fosse uma gaveta. O que dava lugar a uma pista de dança e um conjunto de luzes que se conectavam com a festa que estava para começar.

Adrenalina de sobra

Norwegian define como o primeiro híbrido de montanha-russa e toboágua do mundo a bordo de um navio. NCL / Divulgação

Do lado de fora do Aqua, uma espécie de toboágua roubava a atenção no ponto mais alto do navio. Pois ele se chama “Aqua Slidecoaster”. O que a Norwegian define como o primeiro híbrido de montanha-russa e toboágua do mundo a bordo de um navio.

O funcionamento se dá através de uma rampa e um braço mecânico, que acelera uma bóia para dentro do toboágua. Passada a adrenalina inicial, é só relaxar e aproveitar o percurso suave por dentro do “Slidecoaster”.

Mas se você não quiser se molhar, também pode aproveitar o “The Drop”, localizado no deck 18. Lá, você entra numa espécie de cápsula e desliza em queda livre pela parte lateral de 10 decks do navio.

Para quem busca algo mais tranquilo pode se dirigir ao Mandara Spa, no deck 16. Lá se oferece piscinas aquecidas com hidromassagem, uma série de saunas secas e úmidas, massagens de diferentes tipos e espreguiçadeiras aquecidas na proa do navio em que se pode relaxar e tirar um bom cochilo.

Navio dentro do navio

O Aqua dispõe de uma área reservada que proporciona absoluta exclusividade a bordo de cruzeiro: o The Haven. Trata-se, conforme a NCL, de um “navio dentro do navio”. Neste pacote de viagem, tudo é privativo. A começar pelo elevador, que só pode ser acessado com o cartão do hóspede. A partir daí, se tem acesso a um deck com serviços premium, com direito a restaurante com pratos selecionados, piscinas e bar exclusivo.

Além disso, as suítes da categoria The Haven são as mais luxuosas do navio. Quatro delas, inclusive, são um duplex com três quartos, três banheiros, ampla sala de estar e varandas com vistas incríveis. Praticamente uma casa de luxo dentro de um navio.

— Nossos cruzeiros atraem muitas viagens de família e grupos multigeracionais, além de casais em lua de mel e grupos de amigos. A variedade de acomodações, incluindo a área The Haven, atende a diversos perfis e bolsos — explica Estela Farina, diretora geral da Norwegian Cruise Line no Brasil.

Tradição gaúcha a bordo

Em meio ao café da manhã no restaurante Surfside, no deck 17, um dos garçons do Aqua reconheceu o português com sotaque gaúcho do repórter e se sentiu mais perto de casa. Ele é Ivonei Ferreira, 36 anos, natural de Novo Barreiro. Trabalhando desde 2022 na NCL, ele deixou uma vida como professor e agricultor no interior gaúcho para se aventurar nos mares.

— É um orgulho olhar para trás, ver que saí de uma cidade pequena e hoje estou em um navio como este — conta Ferreira, agora trajado com uma camisa da Seleção Brasileira e enrolado em uma bandeira do Rio Grande do Sul em uma das poltronas do Penrose Atrium, onde concedeu entrevista a Zero Hora.

Investiu em cursos de inglês, adquiriu experiência em outras empresas de cruzeiros e foi indicado por uma agência para trabalhar na NCL. Depois de passar por outros navios, participou da preparação do Aqua desde o estaleiro em Veneza.

— É uma alegria enorme fazer parte de tudo isso. Tem pessoas de várias nacionalidades que ajudaram a construir o navio — relembra.

Além da bandeira, que deixa afixada na parede de seu quarto, faz questão de manter as raízes gaúcha a bordo do Aqua.

— Sempre tem uns colegas argentinos que trazem cuia e erva, então a gente procura manter este hábito de tomar o mate — conta.

FICHA TÉCNICA

Construção: 2025

Capacidade: 3571 passageiros

Tripulantes: 1597

Quartos: 1659

Tonelagem Bruta: 156.300 toneladas

Largura máxima: 133 pés

Comprimento total: 1056 pés