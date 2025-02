Céu azul e temperatura alta lotam praia de Capão da Canoa neste domingo

A água do mar voltou a clarear nos últimos dias. Ian Tâmbara / Agência RBS

O domingo de sol e calor atraiu turistas para a praia central de Capão da Canoa neste domingo (2). Milhares de veranistas aproveitaram a folga para curtir o feriado de Navegantes na beira-mar. O resultado foi um festival de guarda-sóis e a disputa por poucos espaços restantes na faixa de areia entre o final da manhã e o começo da tarde.

O dia se apresentou com céu limpo e temperaturas altas. A água do mar, que havia escurecido devido às chuvas da semana passada, voltou a clarear nos últimos dias, com uma condição agradável que atraiu muitos banhistas, apesar da indicação de áreas impróprias para banho nos dois pontos mais próximos do centro de Capão, nos arredores da estátua de Iemanjá e do letreiro da cidade.

Nas guaritas de guarda-vidas, a bandeira amarela é amarela neste domingo, que sinaliza cuidado redobrado no mar, mas que permite o banho com atenção. Para brindar o belo dia de verão no Litoral Norte, o tradicional vento "nordestão" não deu as caras, e somente uma brisa suave soprava entre os guarda-sóis, levando frescor aos turistas.

Expectativa de movimento nas estradas

Nas rodovias que dão acesso ao litoral, o movimento já era intenso no começo da tarde, mas sem grandes congestionamentos até então. A BR-101 apresentou tráfego mais pesado nas proximidades do pedágio de Três Cachoeiras desde cedo. O movimento já é mais forte na rodovia federal no trecho urbano de Osório.

A freeway tem previsão de quase 60 mil veículos trafegando neste domingo no retorno do litoral. A expectativa é de fluxo mais carregado a partir do final da tarde. Por isso, a recomendação é para que os motoristas aproveitem para pegar a estrada até as 16h ou deixem para voltar a partir do final da manhã desta segunda-feira (3).