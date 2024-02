Se depender da corneta, o Gre-Nal deste domingo (25), às 18h, no Beira-Rio, válido pela primeira fase do Gauchão, vai terminar empatado. Pelo menos essa é a impressão que se tem ao visitar as duas casas mais famosas de Curumim, no Litoral Norte do RS. As cores de Grêmio e Inter convivem lado a lado e separadas apenas por um muro.