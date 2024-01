Com 3,3 quilômetros, a nova ciclofaixa de Tramandaí ainda não está pronta, mas já tem causado transtornos na Avenida Beira-Mar. As obras do trecho começaram no início de dezembro e seguiram ao longo do mês. O objetivo é estender a faixa existente para ciclistas próximo à estátua de Iemanjá até a outra ponta da praia. Para isso, o estacionamento paralelo que ficava junto à orla foi substituído pela ciclofaixa.