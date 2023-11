A Plataforma Marítima de Atlântida, em Xangri-lá, no litoral norte gaúcho, está impedida de funcionar. O local foi embargado pela Superintendência do Patrimônio da União no Rio Grande do Sul (SUP), nesta quarta-feira (22). A interrupção provisória do serviço acontece após o Ministério Público Federal (MPF) ajuizar ação civil pública, com pedido de liminar, para a regularização do registro, da patrimonialidade e da cessão do espaço. Caso isso não ocorra, a estrutura poderá ser demolida em até 60 dias.