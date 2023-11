Moradores e veranistas de Cidreira, no Litoral Norte, se reuniram neste sábado (11) para um abraço simbólico na estrutura do Bar Azul, um dos pontos tradicionais localizados no centro do município. Conforme o corretor de seguros Mauro Doebber, 64 anos, organizador do evento, cerca de 200 pessoas participaram do ato.