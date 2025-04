Emilly / Bobbie Goods Official

Se você utilizou as redes sociais nas últimas semanas, é bastante provável que você reconheça estes desenhos de ursinhos e tenha visto vídeos de pessoas falando sobre eles ou até mesmo pintando-os.

Os chamados Bobbie Goods são livros de desenhos para pintar que viralizaram na internet . Criadas por Bobbie Goveia, nos Estados Unidos, as ilustrações estão conquistando o público cada vez mais.

Vendido originalmente em um caderno com páginas grossas de papel, os exemplares podem ser ilustrados com diversos materiais para colorir. No entanto, é comum o uso de diferentes canetas marcadoras na hora de preencher os espaços vazados.