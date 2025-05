Qatar Airways faz pedido a Boeing no valor de US$ 200 bi, anuncia Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (14) que a Qatar Airways fez um pedido "recorde" de 160 aeronaves Boeing, no valor de mais de US$ 200 bilhões (R$1,12 trilhão).

"São mais de 200 bilhões, mas 160 em quantidade de aviões. É fantástico, é um recorde", disse Trump ao assinar uma série de acordos com o emir do Catar. "É o maior pedido de aeronaves da história da Boeing, o que é muito bom", disse.

Trump se reuniu por quase duas horas com o emir do Catar, sheikh Mohamed bin Abdulrahman al Thani.

A visita ao Catar é a segunda etapa da viagem de Donald Trump ao Golfo, após uma parada inicial em Riade, onde fez o anúncio surpresa de que os Estados Unidos suspenderiam as sanções à Síria e se reuniu com o presidente do país.