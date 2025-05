Parlamentares propõem exigência da língua italiana para reconhecimento de cidadania; entenda

Regras para obtenção da cidadania italiana estão em discussão no Parlamento do país europeu.

Parlamentares da Itália propuseram a exigência de conhecimento da língua italiana , comprovado por certificado, com sendo um dos principais critérios para o reconhecimento da cidadania por direito de sangue (ius sanguinis). Horas depois, no entanto, recuaram da alteração .

A proposta foi apresentada pelo partido Irmãos da Itália (FdI), liderado pela premiê Giorgia Meloni, e determinava que descendentes nascidos e residentes no Exterior , cujos pais ou avós também tenham nascido fora da Itália e possuam cidadania italiana (mesmo que não exclusiva), poderaim solicitar o passaporte italiano desde que comprovassem domínio do idioma por meio de certificado reconhecido.

A medida foi submetida à votação no plenário do Senado nesta quarta-feira (14), e foi reprovada .

Certificado de proficiência

Assinada pelo senador Roberto Menia, a emenda também determinava que os cidadãos italianos com ascendência de primeiro ou segundo grau eram "obrigados" a apresentar, no prazo de três anos a partir da entrada em vigor da lei, um certificado que comprovasse conhecimento do idioma italiano — no mínimo o nível B1 do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas, que significa uma compreensão intermediária.