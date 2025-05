Sai o Papa do futebol e entra o Papa do tênis; Vaticano conta até com quadra esportiva

Inclusive, o jornal americano The New York Times divulgou, nos últimos dias, a informação de que o Vaticano tem uma quadra de tênis dentro dos seus muros. A estrutura fica entre as esquinas da Viale Vaticano e da Via Leone IV. A reportagem conta que a "era de ouro do tênis do Vaticano" foi o final da década de 1970. Um dos jogadores da época foi Giovanni Battista Re, atual cardeal decano que comandou o funeral do papa Francisco.