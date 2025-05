Lotofácil 3390 tem resultados revelados; confira

Confira o resultado do concurso da Lotofácil 3390

01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

A Lotofácil tem seis sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 20h, com transmissão pelo canal do Youtube e redes sociais da Caixa. Os resultados são publicados logo após o sorteamento no site da instituição.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito ou Pix. O valor total de apostas precisa ser igual ou maior que R$ 20. O portal pode ser acessado de qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Bolão da Lotofácil

Outra opção popular é o Bolão da Lotofácil, que permite dividir custos e aumentar as chances de ganhar. Os bolões têm um valor mínimo de R$ 12, com cotas a partir de R$ 4, e podem incluir entre dois e cem participantes, dependendo da quantidade de números apostados.

Lotofácil da Independência

Além de oferecer prêmios atrativos, parte do valor arrecadado é destinada a áreas como saúde, segurança, cultura e esporte, com retorno para a população.

No último concurso especial, que ocorreu em 9 de setembro, foram sorteados R$ 202,5 milhões, com 86 apostas ganhadoras, sendo R$ 2,3 milhões para cada. No Rio Grande do Sul, duas apostas de Porto Alegre foram vencedoras.