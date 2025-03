Dia de São José: quem foi o homem que criou Jesus Cristo

José foi o pai adotivo de Jesus Cristo. Jean Pimentel / Agencia RBS

Em 19 de março é celebrado o Dia de São José, um dos santos mais populares do Brasil, conhecido por criar Jesus Cristo. Diversos estados e cidades consideram a data um feriado oficial, como municípios do Ceará e do Amapá.

A Igreja Católica explica que José foi escolhido por Deus para ser a figura paterna de Jesus, mas não o pai biológico. Para a fé cristã, Jesus teria sido concebido pela "força da fé e do Espírito Santo, por meio de Maria", disse o padre Edinei Evaldo Batista, da Diocese de São José dos Campos.

— Ele foi escolhido por Deus para ser um pai terreno e atendeu a missão com fé, amor, confiança e esforço. José representou a figura paterna e foi uma referência para Jesus, como a Bíblia faz questão de reforçar — esclareceu o sacerdote ao g1.

Quem é São José

José teria sido um carpinteiro, trabalhando com madeira e construindo casas. Um homem simples e pobre, conforme a Bíblia.

Descendente da casa de Davi, ele era, conforme as escrituras, conhecido como um homem justo e trabalhador dedicado.

No primeiro capítulo do livro de Mateus na Bíblia, nos versículos 19 e 20, há menções ao pai adotivo de Jesus: "Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: 'José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo'".

Além dessa, existem diversas passagens inspiradoras na história de São José. Por isso, ele foi reconhecido como Padroeiro Universal da Igreja pelo Papa Pio IX, em 1870, e atualmente é um dos santos mais queridos entre os brasileiros.

A relação do santo com o trabalho e com o filho é tanta que ele virou padroeiro dos trabalhadores e das famílias.

Edinei também relata que as escrituras contêm poucos detalhes sobre a vida de José, inclusive sobre como ele teria morrido. O foco das passagens sobre o santo é fé, humildade e obediência.

Diversas cidades pelo Brasil fazem referência a ele no nome, como São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, e São José dos Campos, em São Paulo.