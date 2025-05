10 presentes para o Dia das Mães

A jornalista Giane Guerra publicou em sua coluna uma pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre ( Sindilojas POA ), que questionou às mães o que gostariam de ganhar na data comemorativa.

Dicas de presentes para o Dia das Mães

Veja o que as mães querem receber nesta data:

Perfume

Mãe chique é mãe cheirosa. O primeiro lugar da lista fica com perfume, escolhido por 10,8% das pessoas que responderam à pesquisa.

Calça

Blusa

Para acompanhar a calça, uma blusa. Filhos que querem presentar as mães com o item podem identificar o estilo da mãe e escolher uma peça bonita. O item foi selecionado por 4% dos participantes do levantamento.