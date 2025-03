Santo gaúcho? Processo de beatificação do diácono João Luiz Pozzobon avança no Vaticano

João Luiz Pozzobon promoveu a evangelização católica e criou projetos sociais. Arquivo pessoal / João Luiz Possobon

O processo de beatificação de João Luiz Pozzobon avançou mais uma etapa, aproximando-o de se tornar o primeiro santo gaúcho. A Comissão Teológica do Dicastério da Causa dos Santos, no Vaticano, analisou o dossiê que detalha a vida e conduta do diácono, dando parecer favorável à continuidade do processo.

A análise e aprovação do documento de quase 800 páginas foi feita por consultores teólogos, na última terça-feira (4). O documento, chamado de Positio, reuniu testemunhos e evidências sobre as obras feitas por Pozzobon em vida, como evangelização católica e projetos sociais.

Com a decisão de continuidade no processo, o caso será encaminhado agora ao conselho de bispos e cardeais do Vaticano, o primeiro dos próximos quatro passos até uma possível canonização (veja as etapas abaixo).

— Essa notícia representa alegria e esperança de um processo que está sendo muito esperado. Para mim, o mais importante é que João serve de referência e modelo às pessoas. Ele era um homem simples, mas na sua simplicidade carregava sabedoria, que agora a igreja fortalece através dos passos que estão sendo dados em direção à beatificação — ressalta Dom Leomar Brustolin, arcebispo de Santa Maria.

O arcebispo acrescenta que, caso todas as etapas sejam aprovadas, o gaúcho se tornará o primeiro diácono permanente do mundo a ser beatificado. Diáconos permanentes são homens casados, ordenados para realizar batizados e casamentos.

Próximos passos do processo

Análise por cardeais e bispos: caso será submetido a uma nova avaliação no Vaticano. O resultado deve sair nos próximos meses. Título de Venerável: se aprovado, Pozzobon será oficialmente reconhecido como alguém que viveu virtudes em grau heroico. Beatificação: para essa etapa, será necessário comprovar um milagre atribuído à sua intercessão. Canonização: caso um segundo milagre seja reconhecido, ele poderá ser declarado santo pela igreja.

Pozzobon faleceu em 1985, durante uma de suas caminhadas missionárias. Arquivo pessoal / João Luiz Possobon

Quem foi João Luiz Pozzobon

João Luiz Pozzobon nasceu em 1904, na localidade de Ribeirão, atual município de São João do Polêsine, situado na região central do RS. Aos 23 anos, casou-se com a primeira esposa, que faleceu em 1933 em razão de uma tuberculose. O casal teve dois filhos. Tempo depois, ele casou pela segunda vez, tendo mais cinco filhos.

Ao longo da vida, Pozzobon trabalhou ativamente na Campanha da Mãe Peregrina, que até hoje promove a evangelização católica ao levar a imagem da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt à residência de famílias. Ao longo de 35 anos, ele percorreu a pé cerca de 140 mil quilômetros realizando esse trabalho, que alcança hoje quase cem países.

João Luiz Pozzobon também criou projetos sociais em Santa Maria, na Região Central, como a Vila Nobre da Caridade, que construiu moradias gratuitas para pessoas em vulnerabilidade social.

Em 1972, ele foi ordenado Diácono Permanente da Igreja, passando a celebrar batismos e matrimônios, além de levar a eucaristia para os doentes.