Quais os assuntos mais pesquisados no Google em 2024? Veja lista

O Google divulgou nesta terça-feira (10) as tendências de pesquisa mais marcantes de 2024 no Brasil .

Segundo a empresa, o principal destaque foi a Eurocopa , que liderou o ranking das buscas no país, seguida pela Copa América . No terceiro lugar, aparece o apresentador Silvio Santos , que faleceu em agosto deste ano.

Entre os dez tópicos mais procurados, cinco estão relacionados ao esporte, como as Olimpíadas e a Copa do Brasil .

10 principais buscas no Google em 2024

Personalidades e mortes que marcaram o ano

As curiosidades sobre famosos também estiveram em alta. No ranking de personalidades mais buscadas, a ginasta Rebeca Andrade , medalhista nas Olímpiadas, e a influenciadora Deolane Bezerra foram os destaques.

O que os brasileiros quiseram saber?

As perguntas mais populares no levantamento mostraram as dúvidas que dominaram as pesquisas. Entre os principais “como fazer”, destacam-se “como fazer a média do Enem” e “como fazer sangue artificial”. Já em “o que é”, os brasileiros buscaram entender o significado de “mpox” e “politraumatismo”.