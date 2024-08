Você pode não ter ouvido falar no artista Grelo, mas provavelmente já escutou alguma música escrita por ele. Autor e compositor de Só Fé, atualmente a canção que está na primeira posição do Top 50 Brasil do Spotify, o músico já assinou outras centenas de composições, entre elas, Esqueça-me Se For Capaz, último hit lançado por Marília Mendonça em vida.