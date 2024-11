Fogos de artifício coloridos e músicas natalinas marcaram a chegada do Papai Noel no Shopping Total, em Porto Alegre, nesta sexta-feira (29). Depois de chegar de helicóptero e descer a chaminé, o bom velhinho recebeu, das mãos do prefeito Sebastião Melo (MDB), a chave da cidade, simbolizando o início da temporada de Natal na Capital.