Se o uso de telas por crianças e adolescentes já vinha gerando debates e dividindo opiniões. Com a recente restrição na Austrália, a tendência é que o assunto ganhe mais repercussão. Nesta quinta-feira (28), o país aprovou a proibição do acesso às redes sociais para menores de 16 anos. Com isso, surgem dúvidas sobre a aplicabilidade de medidas semelhantes no Brasil.