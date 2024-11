Nesta quinta-feira (28), a Austrália se tornou o primeiro país a proibir que menores de 16 anos acessem redes sociais. A política, considerada uma das mais duras do mundo quanto ao uso das plataformas por crianças e adolescentes, ainda está longe de ser replicada no cenário brasileiro. Para Cássio Bemvenuti, professor do curso de Direito da Universidade Feevale, a iniciativa australiana pode influenciar o Brasil no futuro.