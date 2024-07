Conhecida como a "terra do empreendedorismo", Tapejara, município de 15,8 mil habitantes do norte gaúcho, promove de 8 a 11 de agosto, a 12º Edição da Expo Tapejara. Com o tema “Conexões Empreendedoras”, a feira bianual busca fomentar o desenvolvimento econômico da região e contará com mais de 200 expositores, além de shows e palestrantes.